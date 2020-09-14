شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق معرض "أهلا مدارس" من 20 إلى 27 سبتمبر بقاعة المؤتمرات فى مدينة نصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جاء قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا" المستجد، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء بالموافقة على إقامة معرض "أهلا مدارس" بأرض المعارض بمدينة نصر، بهدف توفير كافة المستلزمات للطلاب بأسعار مخفضة، وأقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى وسط الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا.

”الخليج 365” حصل على خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية لتنظيم معرض "أهلا مدارس" هذا العام تحت رعاية رئيس الوزراء، بهدف تخفيف العبء عن أولياء الأمور في إتاحة الحصول على المستلزمات المدرسية للطلاب فى مراحل التعليم المختلفة من خلال مشاركة كبرى الشركات المنتجة بالمعرض وسط عروض تنافسية كبيرة فى عرض المستلزمات، وكافة الأدوات المدرسية والمكتبية والشنط والزى المدرسى للطلاب بمراحل التعليم المختلفة.

ووجه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتوفير كافة المستلزمات والأدوات المدرسية للطلاب فى المراحل التعليم المختلفة، وأيضا توفير المنتجات الغذائية التي يحتاجها الطالب من منتجات المربى والعسل وكافة مستلزمات الغذائية التى يحتاجها "سندوتش الطلاب"، كما وجه الوزير بمد المعرض بكافة المستلزمات طوال فترة إقامته بقاعة المؤتمرات بأرض المعارض بمدينة نصر.

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أيمن حسام الدين

من جانبه، أوضح أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين لشؤون التجارة الداخلية، أن المعرض هذا العام يتميز بتوفير كافة المستلزمات والأدوات المكتبية للطلاب فى مراحل التعليم المختلفة، وأيضا الزى المدرسي، وكذلك منتجات السلع الغذائية من وعسل وكافة المنتجات التي يحتاج إليها "سندوتش الطالب"، وبأسعار مخفضة لا تقل عن 20% مقارنة بنفس أسعار المنتجات المثيلة في الأسواق الأخرى.

ولفت إلى أن المعرض سيبدأ فى قاعة المؤتمرات بأرض المعارض بمدينة نصر يوم 20 سبتمبر الجارى ويستمر حتى يوم 27 من نفس الشهر، كما سيتم تنظيم ما يقرب من 1100 فرع للمعرض عبارة عن أجنحة داخل كبرى المكتبات المدرسية لطرح المستلزمات بأسعار مخفضة وبنفس تخفيضات المعرض بداية من يوم 20 سبتمبر الجارى ولمدة شهر بالنسبة لهذه الفروع، بجانب أيضا تنظيم ما يقرب من 20 معرضا متنقل لطرح الأدوات المدرسية فى الأماكن التى لا يتواجد فيها مكتبات مدرسية وذلك بمحافظات القاهرة الكبرى.