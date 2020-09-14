شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف توضح إجراءات صلاة الجنازة بالمساجد..وتؤكد افتتاح 73 مسجدا الفترة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن هناك عدة إجراءات احترازية حددها وزارة الأوقاف بشأن عودة صلاة الجنازة في المساجد، موضحا أن تلك الإجراءات التي تم تحديدها تم توزيعها على المساجد للالتزام بها ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا.

وأضاف رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، في تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أن المصريين عرفوا نعمة عودة صلاة الجنازة بعد أن افتقدناها خلال الفترة الماضية بسبب انتشار فيروس كورونا.

ولفت رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إلى أن أبرز الإجراءات التي سيتم اتباعها خلال أداء صلاة الجنازة هو التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات، بجانب أن الصلاة لن تكون عقب صلاة الجماعة فلابد أن يكون هناك فارق في التوقيت بين صلاة الجماعة وصلاة الجنازة تجنبا للزحام.

وأوضح رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أن الوزراء تفتتح الكثير من المساجد خلال الفترة الراهنة، في جميع محافظات الجمهورية، موضحا أن الوزارة ستفتتح 73 مسجدا خلال الفترة المقبلة.