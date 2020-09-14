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شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تقى نفسك من فيروس كورونا فى وحدات علاج الأورام؟.. وزارة الصحة تجيب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت وزارة الصحة والسكان عددا من النصائح التي يجب اتباعها في وحدات علاج الأورام للوقاية من عدوى فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، حيث نشرت إنفوجراف عبر حسابها الرسمي على تويتر يوضح هذه النصائح من بينها أهمية سؤال المرضى منقوصي المناعة عن الآتي: ظهور أعراض تنفسية (سعال أو ضيق بالتنفس) مع أو بدون ارتفاع درجة الحراة، مخالطة حالات مشتبه أو مؤكد إصابتها بفيروس كورونا المستجد - التنبيه على المرضى بارتداء الكمامة طوال وقت الجلسة.
وزارة الصحة عبر تويتر
ونصحت الوزارة بضرورة إلزام المرضى بغسل الأيدي أو دلكها بالكحول قبل الجلسة، إضافة إلى توفير أحواض مخصصة لغسل الأيدي ومضخات المحاليل الكحولية بأماكن تواجد المرضى، وترتيب أماكن انتظار المرضى أو تقسيم الجلسات بطريقة تحافظ على المسافة البينية بين المرضى وبعضهم (حيث لا تقل عن 6 أمتار).
وطالبت وزارة الصحة إبلاغ الجهات المعنية في الوزارة حال وجود حالات مشتبهة داخل قسم إعطاء العلاج للمرضى منقوصي المناعة، تجميع الحالات المشتبهة لإجراء جلسات الغسيل الكلوي خلال جلسة واحدة حرصا على سلامة باقي المرضى، والتزام جميع المرضى بآداب العطس والسعال، إضافة إلى الحرص على تنظيف وتطهير أماكن المرضى وقسم الغسيل الكلوي بأكمله بعد نهاية كل جلسة.
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