شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى الكهرباء تعلن عن احتياجها لوظائف جديدة بمرتبات مجزية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الصفحة الرسمية لمستشفى الكهرباء، عن توافر فرص عمل من خلال شركة الخدمات الطبية فى بنظام التعاقد لأطباء استشاريين واخصائيين و مقيمين فى جميع التخصصات، علاوة على فرص عمل للتمريض من الذكور والإناث من المؤهلات العليا وفوق المتوسطة والمتوسطة، وذلك للعمل بمستشفيات الشركة "مستشفى الكهرباء بالماظة والإسماعيليه" ، وهى :

1 – أطباء استشاريين في جميع التخصصات.

2 – أطباء أخصائيين في جميع التخصصات.

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3 – أطباء مقيمين في جميع التخصصات.

4 – تمريض ذكور وإناث من المؤهلات العليا وفوق المتوسطة والمتوسطة ( يحمل ترخيص مزاولة المهنة) وذلك للعمل بمستشفيات الشركة (مستشفى كهرباء ألماظة و مستشفى كهرباء الاسماعيلية)، وكذلك بعياداتها التخصصية على مستوى الجمهورية و يفضل ذوى الخبرة ولديه مهارة ادارة الوقت و يتمتع بروح الفريق و حسن المظهر بمرتبات مجزية.

وتتلقى شركة الخدمات الطبية طلبات التوظيف من خلال إرسال السيرة الذاتية على الايميل التالى : [email protected] و من المقرر أن تقدم شركة الخدمات الطبية الجديدة الخدمة لجميع العاملين بالشركات بمختلف المستويات، خاصة بعد الغاء جميع الإدارات الطبية بالشركات لتصبح هناك إدارة طبية موحدة.

ويبلغ عدد الشركات التابعة للشركة القابضة للكهرباء حالياً 14 شركة من بينهم 9 شركات توزيع و 4 انتاج وشركة خدمات طبية تتبع مستشفى الكهرباء، وتهدف إنشاء هذه الشركة إلى رفع مستوى الخدمة الطبية للعاملين بقطاع الكهرباء و رفع نسبة تحمل العلاج إلى 100%.