شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبدأ زيارة لأثينا غدا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يتوجّه وزير الخارجية سامح شكري، غداً، إلى العاصمة اليونانية أثينا تلبيةً لدعوة رسمية من نظيره اليوناني لإتمام زيارة ثنائية لليونان، يلتقي خلالها بكل من رئيسة الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير الخارجية، وذلك لتناول سبل تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق بين الدولتيّن في شتى المجالات، فضلاً عن التباحُث حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك.
وقال أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إنه من المقرر أيضاً مشاركة شكري خلال الزيارة في الدورة الـ24 لمؤتمر المائدة المستديرة التي تنظمها مجموعة «الإيكونوميست» والذي يتناول الأوضاع في أوروبا وشرق المتوسط.
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