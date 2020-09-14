شكرا لقرائتكم خبر عن ٥ مقاولين يسددون ٩٥٠ مليون جنيه للتصالح بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت الوحدات المحلية فى المحافظات، أمس، زحامًا، حيث توافد مئات المواطنين لتقنين أوضاع المبانى المخالفة بعد قرار خفض سعر المتر إلى 50 جنيهًا فى الريف.

ففى الجيزة وجه المحافظ أحمد راشد، رؤساء الأحياء والمراكز بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم وفتح أقرب مدرسة لكل مركز أو حى لاستقبال طلبات التصالح من المواطنين، وذلك بعد تجهيزها بالفراشة اللازمة من تندات وكراسى ومبردات، حيث سيتم نقل عدد كاف من العاملين والحواسب الآلية للتيسير على المواطنين وسرعه إنجاز مصالحها.

وقال راشد، فى تصريحات أمس، إن الإجراء هدفه تقليل المدة الزمنية التى يقضيها المواطن لتقديم طلب التصالح وتطبيقاً للإجراءات الاحترازية وتحقيق التباعد الاجتماعى بين المواطنين حفاظاً على سلامتهم فى ظل الكثافة الكبيرة التى تشهدها المراكز التكنولوجية ومكاتب خدمة المواطنين لتلقى الطلبات.

ووجه المحافظ بوضع ملصقات بقيم ورسوم سعر المتر المسطح مقابل التصالح ورسوم الفحص وتطبيق قرار التخفيض طبقا للقيم الواردة بقرارات المحافظة.

وفى القليوبية، تحولت الوحدات المحلية سواء فى القرى أو المدن لخلايا نحل لاستقبال الطلبات خلال جميع أيام الأسبوع، وقال المحافظ عبدالحميد الهجان، إن إجمالى عدد طلبات التصالح على مخالفات البناء التى تلقتها المحافظة بلغ 116 ألفا و711 طلبا، كما تم تحصيل 644 مليون جنيه و315 ألف جنيها قيمة رسوم التقديم ونسبة الـ25% من قيمة المخالفة. وأكد عدد من أصحاب الأبراج المخالفة فى مدينة بنها أن التخفيضات التى أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء «فاتحة خير» لإنهاء المشكلات العالقة لاستثماراتهم العقارية التى عانت من التهديد بالهدم وقطع المرافق عنها طوال الفترات الماضية، كما اعتبروها انفراجة أنقذت عدداً كبيراً منهم من السجن والملاحقة الأمنية.

قال أحمد الوزيرى، رئيس مدينة طوخ، إن العمل يسير يوميا بشكل منتظم فى تقديم الطلبات، كما أكد على عبدالستار، رئيس مدينة بنها، أنه يتفقد يومياً لجنة تلقى الطلبات حيث لا توجد أى مشكلات فى التقدم بملفات للتقنين كما يتم تسهيل كافة الإجراءات وفى سداد مبلغ جدية التصالح.

وأوضح نادر سعيد، رئيس مدينة الخصوص، أنه والمسؤولين بالمدينة يبذلون مزيدا من الجهد لإنجاز أعمال ملف التصالح على مخالفات البناء ويقدمون كافة التسهيلات للمواطنين أثناء تقديم الطلبات.

وقال إيهاب مهدى رمضان، رئيس وحدة محلية قروية فى طوخ إنه تم بدء تفعيل قرار رئيس الحكومة بتخفيض سعر المتر فى الريف والذى أدى لزيادة الإقبال على التصالح.

وفى الإسكندرية، قال المحافظ محمد الشريف إن حيتان مخالفات البناء فى المحافظة كثيرون وأحدهم سدد 200 مليون جنيه وآخر 150 مليون جنيه، كما أن أحدهم بنى 23 برجاً مخالفاً وهو محبوس حاليا على ذمة التحقيقات بقرار من النيابة العسكرية.

وعلمت «المصرى اليوم» أن أبرز الحيتان الذين أشار إليهم المحافظ 5 منهم مقاول سدد 300 مليون جنيه بينما سدد آخر 200 مليون جنيه كما سدد ثالث 200 مليون جنيه ورابع 100 مليون جنيه، فى حين سدد أحدهم 150 مليون جنيه.

على صعيد متصل وجه هيثم الحريرى عضو مجلس النواب عن دائرة محرم بك وأبيس رسالة من أهل المحافظة لرئيس مجلس الوزراء بسبب ارتفاع رسوم التصالح مقارنة ببقية المحافظات، مطالبا بضرورة تخفيضها أسوة بباقى المحافظات.

وفى سياق متصل عبر المواطنون عن غضبهم من قيمة الملف التى تصل لـ2500 جنيه والزحام الشديد على المركز الذكى المنفذ الوحيد فى الإسكندرية الذى يستقبل الطلبات للتصالح الموجود خلف ديوان عام المحافظة بمنطقة أبيس والذى يصعب الوصول إليه، مطالبين بإلغاء الملف أسوة بباقى المحافظات وفتح عدة منافذ بالأحياء.

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وفى المنيا، وجه المحافظ أسامة القاضى، خلال اجتماعه برؤساء الوحدات المحلية ومدير إدارة التفتيش الهندسى للمحافظة، بتطبيق القرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء بتخفيض أسعار التصالح، كما وجه رؤساء المراكز ومديرى المراكز التكنولوجية، بتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات لمساعدة المواطنين فى إنهاء الإجراءات فى وقت قياسى، ودون أى أعباء عليهم، بجانب الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل قاعات المراكز التكنولوجية والمدن، من خلال اتخاذ كافة أساليب التعقيم والتطهير، وتطبيق التباعد بين المواطنين وارتداء الكمامة، وتوفير مقاعد زيادة وأماكن مفتوحة كاستراحات للانتظار فى حالة الازدحام داخل المركز.

وفى السويس، أصدر المحافظ عبدالمجيد صقر قرار بتخفيض أسعار المتر للتصالح فى مخالفات البناء على مستوى الاحياء لتصل إلى 40% و70% فى مناطق أخرى.

وكلف المحافظ، اللواء طارق عبدالعظيم، السكرتير العام للمحافظة بمتابعة تنفيذ القرار على مستوى الأحياء بالتنسيق مع رؤساء الأحياء للعمل بهذه الأسعار تيسيراً على المواطنين المتقدمين للتصالح فى مخالفات البناء لتوفيق أوضاعهم على مستوى الأحياء.

وفى الأقصر، قرر المحافظ المستشار مصطفى ألهم تخفيض قيمة التصالح ليصل الإجمالى لـ50% من أصل مبلغ التصالح على ألا يقل سعر المتر عن 50 جنيهاً وخصم 25% حال السداد الفورى للقيمة الإجمالية، كما تقرر تشغيل جميع الوحدات القروية فى قرى المحافظة لتلقى طلبات التصالح مع إلغاء العطلات ومد فترة تلقى طلبات التصالح حتى الثامنة مساءً يومياً.

وفى أسوان، أعلن المحافظ أشرف عطية أنه سيتم تنظيم مسابقة لأفضل 3 مراكز أو مدن تحقق أعلى معدلات لإنهاء طلبات التصالح ودفع رسوم الجدية فى مخالفات البناء، مع الإعلان عن ترتيبها لتحفيز العاملين لتقديم أقصى جهد ممكن فى هذا الملف الحيوى.

وكشف «عطية» أن المحافظة كان لها السبق فى تخفيض أسعار المتر المسطح مقابل التصالح عن بعض مخالفات البناء خلال يوليو الماضى بنسب تراوحت من 30 لـ50 %، وعقب صدور التعليمات الأخيرة من مجلس الوزراء تم تخفيضها مرة أخرى بنسبة 30% بالمدن، و20% بالقرى، وستصل النسبة لـ٢٥٪ بمدينتى أسوان الجديدة وتوشكى الجديدة.