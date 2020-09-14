شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وحدة محلية ينفذ قرار إزالة بيده في قرية ببنها (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تصدى أحمد سليمان، رئيس الوحدة المحلية بقرية كفر الجزار ببنها، لبناء مخالف قام صاحبه بإعادة البناء رغم هدمه مرة.

ونفذ رئيس الوحدة والموظفون قرار الإزالة بأيديهم وهدم الحوائط،ـ حيث تلقى رئيس الوحدة المحلية بكفر الجزار اتصالا يفيد بأن أحد المواطنين يقوم بإعادة التعدى على الأرض الزراعية بكفر الجزار بالبناء، وتم على الفور التوجه له وتنفيذ الإزالة، مضيفا أن اثناء المرور بقرى الوحدة تلاحظ قيام أحد المواطنين بالتعدى بالبناء ايضا على أرض تابعة لجمعية ميت الحوفيين بمدخل قرية عرب ابوزكرى.

تم استدعاء مسؤول حماية الأراضي بالجمعية الزراعية ومدير جمعية ميت الحوفيين، وبالنزول على الطبيعة تبين قيام أحد المواطنين بإعادة التعدى بالبناء حيث سبق وتم إزالة التعدى قبل ذلك بحجة التقدم للتصالح وتم إزالة التعدي، كما تم إزالة التعدى بمساحة 120 مترا بمدخل قرية عرب ابوزكرى التابع للجمعية الزراعية بميت الحوفيين وذلك لمنع التعديات على الاراضي الزراعيه للحفاظ على الرقعة الزراعية.

رئيس وحدة محليه ينفذ قرار ازالة بيده

رئيس وحدة محليه ينفذ قرار ازالة بيده

رئيس وحدة محليه ينفذ قرار ازالة بيده

رئيس وحدة محليه ينفذ قرار ازالة بيده