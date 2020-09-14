شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس غرفة الملاحة: قانون الجمارك الجديد سيكون له مردود سلبي عاي النقل البحرى والقطاع (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، الاثنين، اجتماعًا مع اللجنة المشكلة لمناقشة قانون الجمارك الجديد، بمقر الغرفة، بحضور أحمد الوكيل رئيس الغرفة.

وخلال الاجتماع، أكد محمد مصيلحي رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية، أن قانون الجمارك الجديد، أدى إلى تخوف الخطوط الملاحية من بعض المواد التي ورد بمشروع القانون، مشيرا إلى أن الخطوط الملاحية هي الركيزة الأساسية التي تقوم عليها صناعة النقل البحري في العالم.

وأوضح أن القانون سيكون لها مردود سلبي على صناعة النقل البحري والاستثمار في تلك الصناعة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من مواد القانون، وأوجه الاعتراض على بعض المواد، والاقتراحات المقدمة لتعديل بعد المواد التي عليها خلاف، لتقديمه للجهات المعنية.

جاء ذلك بحضور كل من الدكتور ياسر المناويشي أمين الصندوق بالغرفة، والمستشار أحمد سعد، المستشار القانوني للغرفة، وعادل إبراهيم الدسوقي، مدير عام النقل البحري، ومحمد العنتبلي عضو مجلس إدارة غرفة ملاحة الإسكندرية، وأحمد سعودي رئيس مصلحة الجمارك الأسبق، وعبد العال علي عبد العال، عضو بشعبة خدمات النقل الدولي، ومدحت حبشي، رئيس شعبة مستخلصي الجمارك.

كما شارك في المناقشات مدحت القاضي رئيس شعبة النقل الدولي، ومحمد مصيلحي رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية، وخالد بيومي رئيس مجلس إدارة الشركة البحرية للتوكيلات الملاحية.

رئيس غرفة الملاحة في الإسكندرية: قانون الجمارك الجديد سيكون له مردود سلبي علي النقل البحرى

رئيس غرفة الملاحة في الإسكندرية: قانون الجمارك الجديد سيكون له مردود سلبي علي النقل البحرى

رئيس غرفة الملاحة في الإسكندرية: قانون الجمارك الجديد سيكون له مردود سلبي علي النقل البحرى

رئيس غرفة الملاحة في الإسكندرية: قانون الجمارك الجديد سيكون له مردود سلبي علي النقل البحرى

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رئيس غرفة الملاحة في الإسكندرية: قانون الجمارك الجديد سيكون له مردود سلبي علي النقل البحرى

رئيس غرفة الملاحة في الإسكندرية: قانون الجمارك الجديد سيكون له مردود سلبي علي النقل البحرى

رئيس غرفة الملاحة في الإسكندرية: قانون الجمارك الجديد سيكون له مردود سلبي علي النقل البحرى

رئيس غرفة الملاحة في الإسكندرية: قانون الجمارك الجديد سيكون له مردود سلبي علي النقل البحرى