شكرا لقرائتكم خبر عن أحد سكان عمارة الشربتلي: وزير النقل وعد وصدق (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت دينا ذوالفقار، أحد سكان عمارة الشربتلي، بعد عودتها لمسكنها وإصلاح العمارة في موعدها، إن وزارة النقل والوزير كامل الوزير نفذا ما تم الوعد به في التوقيت المحدد.

وأضافت ذوالفقار، في مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن المهندس كامل الوزير وعد وصدق وهيئة الأنفاق تجاوبت بعد ساعة واحدة من الشكوى وتم التنفيذ بصورة رائعة وتم إصلاح كل الشروخ.

وأشارت إلى أنهم حصلوا على تعويضات للتواجد خارج العمارة وقت الإصلاح، مؤكدة أنها كانت تتابع سير العمل ووجدت جدية وجهد كبير من العمال.

وأكدت ذوالفقار أنها قامت بإهداء ورد للوزير تقديرا لما تم إنجازه كما تم إهداء ورد للعمال في الموقع، مشيرة إلى أن كامل الوزير نموذج للمسؤول في مصر.

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