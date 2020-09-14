شكرا لقرائتكم خبر عن «القومي للطفولة»: ما يفعله أحمد حسن وزينب تسميم للوجدان وعقوبته المؤبد (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة سحر السنباطي، وكيل المجلس القومي للطفولة والأمومة، إنه لكل قاعدة شواذ وما يحدث من اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب تسميم للوجدان.

وأضافت السنباطي، في مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن ما يفعلاه ليس مخالفا ضد ابنتهما فقط ولكن ضد القيم والمبادئ خاصة أنه يشاهدهما أطفال آخرين.

وتابعت: "واقعة ترهيب زينب لابنتها تم رصدها من جانب المجلس وتم تقديم بلاغ لمكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام بعد تكرار واقعة ترهيب الطفلة وتعريضها للخطر".

وأشارت إلى أن العقوبة من الممكن أن تصل للمؤبد خاصة أن ما يحدث استغلال تجاري واقتصادي للطفلة.

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