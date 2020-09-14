شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأقصر ورئيس البنك الزراعى سبل التعاون المشترك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أستقبل المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وفداُ من البنك الزراعي المصري برئاسة علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك، لبحث سبل التعاون بين البنك والمحافظة لتعظيم دور الاستثمار الزراعي وتقديم منح لمشروعات زراعية للمواطنين ودعم المرأة المعيلة والأسرة المصرية.

وأوضح رئيس مجلس أدارة البنك الزراعى أنه البنك الوحيد في مصر المتخصص في تمويل كافة الانشطة الزراعية، وهدفه الرئيسى هو تنمية القطاع الزراعى ورفع كفاءته الإنتاجية بغرض تحقيق التنمية الريفية والزراعية الشاملة، وذلك من خلال التمويلات الزراعية بكافة أنواعها، سواء للعملاء أصحاب الحيازات الزراعية أو مستأجرى الأراضى أو المشاركين في زراعتها، أو قطاعات المنشآت الزراعية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى قطاع الشركات الكبيرة والمؤسسات الحكومية العاملة في النشاط الزراعى.

وأضاف ان البنك يسعى لتمويل تنمية الثروة الحيوانية من خلال مشروع البتلو ،وتمويل مشاريع تشغيل الشباب والخريجين، وكذا تمويل المرأة الريفية والمعيلة، وتمويل صغار المزارعين وايضا تمويل مراكز تجميع الألبان، وتمويل تحويل نظم الري من الري التقليدي إلى وسائل الري الحديث، وتمويل مشاريع الطاقة الشمسية للمشاريع الزراعية، وتمويل المشاريع بالمناطق الصناعية ،وتمويل الإنتقال لأسواق حضرية بالمحافظة.

ومن جانبه وجه محافظ الأقصر بتقديم كافة التسهيلات وأوجه التعاون للبنك للنزول لقرى المحافظة لتمويل مشروعات تشغيل الشباب في اطار توجيهات الدولة لدعمهم وتوفير حياة كريمة للمواطنين من خلال عمل مشروعات تربية الدواجن وصناعات حرفية ويدوية للقرى الأكثر فقراً وعمل أسواق حضارية وتشغيلها، وذلك بأشراك مديرية الزراعة والطب البيطرى بالمحافظة ومؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الزراعية ونقابة الفلاحين. والبنك الزراعى المصرى هو بنك تابع للبنك المركزي المصرى ومملوك بالكامل للدولة يقوم بتمويل جميع القروض، كما انه يقوم بدعم القطاع الزراعي، تم انشاؤه 1931.