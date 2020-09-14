شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: نعمل على 143 قرية بالشراكة مع 23 جمعية ضمن مبادرة «حياة كريمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تعمل من خلال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، على ١٤٣ قرية في المرحلة الأولى، وستمتد إلى ٢٣٢ قرية، بالشراكة مع ٢٣ جمعية، يضاف إليهم قريبا 17 جمعية، ليصبح الإجمالي ٤٠ جمعية شريكة، تستثمر مليارات في القرى، ومع توجيهات الرئيس الدائمة بزيادة التطوير والخدمات المقدمة، ننمي روح التطوع، حيث نحتاج في الفترة المقبلة إلى جهد كبير لتحفيز الشباب المصري ليساهم في العمل العام، ويستعيد حب الوطن والرغبة في خدمة مصر.

وأضافت «القباج»، إن «حياة كريمة»، تعمل على تركيب وصلات مياه وصرف صحي ورفع كفاءة منازل وبناء أسقف، وإرسال قوافل طبية وصحة إنجابية، وإجراء عمليات عيون، وقوافل طب بيطري بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان والجمعيات الأهلية في موضوعات عدة.

وشددت الوزيرة على أهمية الطفولة المبكرة، لأنها اللبنة الأولى لبناء إنسان، مؤكدة على أن الرئيس السيسي وافق على تسهيل إقامة الحضانات مع تسهيلات في التراخيص.

وأعربت «القباج« عن سعادتها بالتواجد وسط ممثلي عدد من الجمعيات الأهلية والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، مشيرة إلى أنهم رفقاء في التنمية، وأنها دخلت هذا المجال رغبة في الخدمة المجتمعية وعمل الخير وإرساء رسالة عظيمة في حياتها.