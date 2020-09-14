شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف» تكشف حقيقة إعادة فتح دور المناسبات بالمساجد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كشف الدكتور نوح العيسوي، وكيل وزارة الأوقاف لشؤون المساجد، حقيقة إعادة فتح دور المناسبات بالمساجد.
وقال العيسوي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد: «وزارة الأوقاف بصدد إعداد خطة لإعادة صلاة الجنازة بالمساجد»، مشيرا إلى أن الوزارة لم تتخذ قرارا حتى الآن بشأن إعادة فتح دور المناسبات بالمساجد.
وأوضح أن صلاة الجنازة لن تقام في وقت الصلوات الخمسة، تجنبا للزحام، على ألا تزيد مدة الصلاة منذ فتح المسجد عن 15 دقيقا، مع التشديد على مراعاة شروط التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة.
وحول قرار تركيب عدادات كهربائية مسبوقة الدفع في المساجد، قال العيسوي: «القرار ليس له علاقة بسداد الفواتير، حيث تسددها الوزارة بشكل منتظم لوزارة الكهرباء».
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