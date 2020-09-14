شكرا لقرائتكم خبر عن «شاركت في رفع آثار الحطام».. مصرية تروي تجربة تطوعها لمساعدة ضحايا مرفأ بيروت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«الدنيا ملهاش أمان»، كان ذلك السبب الذي دفع الشابة دينا عُقيل طه، التي تعمل في مجال التسويق لاتخاذ قرار السفر إلى لبنان للتطوع ضمن مجموعة مكونة من تسع فتيات وثلاث شباب، لمساعدة الشعب اللبناني المتضرر من انفجار مرفأ بيروت، الذي حصد أرواح العديد من البشر وترك بصمته المدمرة على كل شيء بالمدينة.

بدأت القصة حين رأت «دينا» منشور لمؤسس منظمة «have a dreem»، محمود عبدالمجيد، المتخصصة في تنظيم برامج العمل التطوعي، عبر فيس بوك، يدعو من خلاله الشباب للتطوع بالسفر لمساعدة ضحايا انفجار المرفأ.

لم تتردد، وبدأت في إجراءات التواصل مع المنظمة من خلال ملئ استمارة التطوع، ثم حضور المقابلة الشخصية، وبالفعل تم قبولها، وخلال ثلاثة أيام فقط كانت «دينا» قد انتهت من تجهيز إجراءات السفر، وفي اليوم الرابع كان الفريق الذي تعمل ضمنه على أرض لبنان مستعدين لبدء عملهم التطوعي.

«الحياة يمكن أن تنقلب رأسًا على عقب في لحظة واحدة»، هكذا كانت تفكر الشابة المصرية حين اتخذت قرار السفر بهذه السرعة على نفقتها الخاصة، ورغم الوباء الذي يواجهه العالم.

تقول: «ما دمت أستطيع القيام بمثل هذا العمل سواء على المستوى البدني أو المادي فربما أكون مسّخرة لمساعدة هؤلاء الضحايا، فكل شخص مُيسر لما خلق له»، وهكذا أقنعت والديها بالسفر رغم اعتراضهما في بداية الأمر.

وتروي «دينا» لـ«المصري اليوم» تفاصيل العمل خلال رحلتها، قائلة: «استطاعت المنظمة المصرية بالتعاون مع أخرى لبنانية توفير مكان منخفض التكاليف للإقامة وذلك نظرًا لكونها رحلة من أجل التطوع وليس السياحة، حيث أقمنا بفندق صغير بمدينة طرابلس التي تبعد عن بيروت بحوالي ساعة ونصف»، مضيفة: «قسمّنا أنفسنا إلى مجموعات ولكل مجموعة تخصصها حسب قدرة كل شخص».

وأضافت: «من بيننا من ساعدته دراسته لعلم النفس على المشاركة في الدعم النفسي للضحايا، ومنا من يمكنه عمل بحث لتحديد احتياجات كل منطقة لتسهيل توزيع العمل على كل مجموعة ومنا من يعمل في فريق التنظيف لرفع آثار الحطام من الشوارع والبيوت والمتاجر وحتى الكنائس وهذا الفريق الذي كنت أعمل ضمنه».

ومضت قائلة: «كنت أحضر اجتماعا مع الفريق صباح كل يوم بالقرب من المرفأ ويتم توزيع العمل علينا، ثم نبدأ العمل من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا، حتى نستطيع العودة للفندق قبل موعد حظر التجول الذي يبدأ من السادسة مساءً»، مشيرة إلى أنه تم فرض حظر التجول قبل زيارتها بيوم واحد نظرًا لتزايد عدد حالات كورونا في لبنان.

وعن سبب اختيارها رفع آثار الحطام، توضح: «العديد من المنازل التي دخلتها كانت لكبار السن الذين لا يملكون الصحة أو المال لرفع الأخشاب الزجاج المتناثر في كل مكان حتى على الأسِّرة، خاصة وأن عددا كبيرا منهم هاجر أبنائه ولم يجدوا من يساعدهم، بالإضافة إلى أن هذا العمل هو الأسرع تأثيرًا نظرًا للأسبوع الذي قضيته في لبنان والذي يعتبر مدة ليست طويلة».

«شي بكّبر القلب»، تلك الجملة اعتادت «دينا» على سماعها من اللبنانيين طول فترة إقامتها في لبنان، تعبيرًا عن شعورهم بالامتنان والسعادة الممزوجة بالاندهاش من وجود فريق مصري يشاركهم العمل من داخل وطنهم ولم يكتفِ فقط بالتبرعات، حتى أن بعضهم أحب مصر دون أن يزورها بمجرد رؤية الفريق.

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لذا ترى الشابة المصرية أن «لبنان جميلة متستاهلش كدا»، لافتة إلى مدى حب اللبنانيين لوطنهم رغم أن شعور الحزن ما زال يخيم على قلوبهم، حيث إنهم لا يستطيعون تخطي الصدمة حتى الآن.

على الرغم من تلقي دينا العديد من التعليقات الإيجابية بعد نشر تجربتها على فيس بوك، إلا أن قلة قليلة انتقدتها، بالقول: «نضفّي شوارع بلدك أحسن»، ولكنها توضح: «لم نكن ننظف الشوارع أو البيوت بقدر ما كنا نرفع آثار الحطام من زجاج وأحجار وغيرهما حتى يستعيد المكان مواصفاته التي تليق بإقامة البشر به».

وأضافت: «فكرة تواجدنا مع الشعب اللبناني تعتبر دعم في حد ذاتها، وده فرق معاهم جدًا سواء الناس في البيوت أو المتطوعين اللبنانيين لأن عددهم كان قليل جدًا».

واختتمت حديثها قائلة: «ليس من عادتي مشاركة هذه التجارب عبر السوشيال ميديا لكني أردت توصيل فكرة معينة، فأن يعيش الإنسان حياة أكبر من حياته اليومية بتفاصيلها المعروفة، هو أمر يساعده على توسيع الأفق واكتشاف تجارب أخرى غير متوقعة، بل وقد يجعله يشعر ببساطة المشكلات التي كانت تواجهه، وهذا ما أردت توصيله للآخرين من خلال توثيق تجربتي».