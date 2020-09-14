«مشكاة نور للعلم والتنوير» تعقد اجتماعا مع 60 جمعية أهلية بالأقصر لدعم المجتمع

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أفتتحت مؤسسة مشكاة نور للعلم والتنوير، أولى فروعها داخل محافظات الصعيد وتحديدًا بمدينة الأقصر، والذي يخدم جميع محافظات الصعيد، في تطوير العشوائيات ومكافحة البطالة ومساعدة الشباب على إيجاد فرص عمل تناسبهم، و بحضور الدكتورة نور الجمال رئيس مجلس أمناء مؤسسة مشكاة نور للعلم والتنوير، وصبري عبد الحميد وكيل وزارة التضامن بمحافظة الأقصر.

"مشكاة نور للعلم والتنوير" تعقد اجتماع مع ٦٠ جمعية أهلية بالأقصر لدعم المجتمع

وعقب إفتتاح الفرع الإقليمي للمؤسسة داخل محافظة الأقصر، ألتقى رئيس مجلس أمناء مؤسسة مشكاة نور للعلم والتنوير الثقافية، مع صبري عبد الحميد، وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بمحافظة الأقصر، لمناقشة سبل التعاون بينهما. وفي نفس السياق، ألتقى وكيل وزارة التضامن بمحافظة الأقصر، مع منسقي 60 جمعية ومؤسسة أهلية من بينهم " نايل بالاس، و تنمية المجتمع، اللؤلؤ المكنون، جمعية المحافظة على القرآن الكريم بالقرنة "، لبحث سبل تلقيهم الدعم من قبل مؤسسة مشكاة نور. يأتي ذلك تزامنًا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير حياة كريمة لغير القادرين، وكذلك الإهتمام بالشباب، وإنطلاقا من الدور المشترك الذي تقوم بالدولة في دعم جهود مؤسسات التعليم المدني في تحسين جودة المواطن المصري خاصة داخل القرى الأكثر إحتياجًا وتماشًا مع برامج "كشك اخلاق".

"مشكاة نور للعلم والتنوير" تعقد اجتماع مع ٦٠ جمعية أهلية بالأقصر لدعم المجتمع

وبرنامج "كشك اخلاق"، يُعتبر أحد المشروعات التي تقوم بها مؤسسة مشكاة نورللعلم والتنوير والثقافية والتي تعمل تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي برقم إشهار 10357 لسنة 2016، تحت إشراف الدكتور أحمد عمر هاشم ورئيس مجلس أمناء المؤسسة الدكتورة نور الهدى الجمّال، حيث تعمل في مجالات التنمية المجتمعية، وإعمار القرى، وتطوير العشوائيات من خلال بناء المنازل وصيانتها وتوصيل خطوط المياه للقرى الاكثر إحتياجًا، وتعديل السلوك، والصحة، ومكافحة البطالة. والجدير بالذكر، إن برنامج " كشك أخلاق"، يُعد أول مشروع تنموي يربط المساعدات الاجتماعية بالسلوك الجيد من خلال أبحاث ودراسات للحالات المستفيدة وفي هذا الاطار تعقد مشكاة نور العديد من الشراكات المحلية بمحافظة الاقصر من جمعيات ومؤسسات اهلية وحكومية لتفيذ مبدرة كشك اخلاق .