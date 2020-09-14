شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل معهد أمراض النبات يسلم الطلاب شهادة إتمام تدريب الدورة الصيفية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قام الدكتور محسن أبو رحاب وكيل معهد بحوث امراض النباتات بمركز البحوث الزراعية بتسليم شهادات اتمام الدورة التدريبية الصيفية لطلاب كلية الزراعه جامعه عين شمس برنامج وقاية وامراض النبات وذلك بمعهد بحوث امراض النباتات .. مركز البحوث الزراعية.وأثنى الطلاب على البرامج التدريبية الصيفية والتى لاقت قبولا كبيرا ، مؤكدين أنهم استفادوا كثيرا من المادة العلمية التى تم تقديمها بالدورة كما قدموا جزيل الشكر للدكتور محسن أبو رحاب وكل الأساتذة بالدورة.
من جانبه أثنى الدكتور محسن أبو رحاب وكيل المعهد على أداء الطلاب المشرف . معتبرا أن ما درسوه خلال الدورة التدريبية الصيفية يعد امتدادا لدور المعهد فى ثقل مواهب الطلاب والخريجين للإستفادة به خلال الحياة العملية ولمواكبة الأساليب الحديثة في مكافحة أمراض النبات والوقاية منها.
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