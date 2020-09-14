شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بمساحة 175 مترا في المنوفية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد خالد النمر رئيس مركز ومدينة قويسنا في محافظة المنوفية، استمرار حملات تنفيذ قرارات الإزاله للموجه 16، حيث تم إزاله مساحه 175 متر لتعديات على أراضي زراعية بقريه دمهوج بمركز قويسنا .
وأضاف «النمر»، إن الحملات مستمرة بشكل يومي لإزالة أي تعديات واتخاء الإجراءت القانوينة تجاه المخالفين.
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