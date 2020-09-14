شكرا لقرائتكم خبر عن غادة والي توقع اتفاقية مع «فيفا» لمنع التلاعب والفساد في المسابقات الرياضية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقعت غادة والي، وكيل أمين عام أمين عام الأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بفيينا، الاثنين، اتفاقية مع جيوفاني انفانتينو، رئيس الاتحاد الدوةلي لكرة القدم «فيفا»، للتصدي للفساد في الرياضة وفي كرة القدم وتحديدا في المسابقات الرياضية.

تستهدف الاتفاقية عدة أهداف منها وضع برامج تدريبية وتقديم دعم فني للتصدي ولمنع التلاعب أو الفساد في المسابقات الرياضية ونشر قواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة وتبني ونشر قيم النزاهة وحماية لعبه كرة القدم من أي فساد مؤسسي ،كذلك استخدام الرياضة وكره القدم كأداة لتنميه وحماية الشباب ومنع الجريمة والوقاية من تعاطي وإدمان المخدرات ،والتعاون في اجراء الدراسات والفعاليات المعنية بسبل منع الفساد في الرياضة وخاصة في المسابقات، بجانب تطوير ونشر أدلة فنيه وبرامج عمل لتطبيق دوليا وكذلك اتخاذ كل التدابير للحد من العنف في الرياضة وخاصه مع الأطفال وبين الشباب، بالإضافة إلى تشجيع ودعم التدابير الخاصة بدمج المرأة كلاعبة ومحكمة ومعلقه رياضية متفرجة وجعل الملاعب مكانا آمنا للمرأة

وتعهد الجانبان بالعمل معا والتعاون مع الاتحادات الوطنية والمنظمات الإقليمية لمواجهة الفساد وحماية الشباب والنشء وحماية اللعبة والتوسع في دمج المرأة والاتفاق على تشجيع لاعبي كرة القدم المؤثرين في الشباب دوليا ومحليا لأداء دور اجتماعي تنموي كقدوه للنشء، وبعد التوقيع الذي حضرته عدة دول تحدث سفير روسيا ومندوبها الدائم باعتبارها نظمت كأس العالم الماضية ومندوب وسفير دوله قطر باعتبارها منظمه كأس العالم ٢٠٢٢ ومندوبي استراليا ونيوزيلنده لكونهما تنظمان معا بطوله العالم للكره النسائية في ٢٠٢٣ وتعهدت الدول بمسانده المبادرة واهتمامها بتنفيذ بنودها .

وأشارت والي إلى أن حجم صناعة الرياضة بلغ ٧٥٦ مليار دولار وأن ملايين الشباب يعملون في هذه الصناعة وما يتصل بها من صناعات وإن كره القدم هي مصدر بهجة للشعوب ولها دور اجتماعي وثقافي وتنموي واقتصادي كبير ،وأن البناء لما بعد وباء كوفيد يتطلب حماية الرياضة وكره القدم من كل أشكال الفساد والجريمة لتبقي ملهمة للشباب.