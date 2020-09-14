شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة»: اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مركب سياحي جنح بالبحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أنه جاري التحقيق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال واقعة جنوح أحد المراكب السياحية بمنطقة الشعاب المرجانية بالقرب من محمية جزر البحر الأحمر الشمالية، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.

كانت محميات البحر الأحمر قد تلقت إخطار من الأجهزة المعنية بتعرض أحد المراكب السياحية غير المصرية للجنوح بمنطقة شعاب مرجانية بجزيرة طوال شمال الغردقة بالبحر الأحمر، حيث تم تشكيل لجنه فور الإخطار والتوجه إلى مكان الواقعة لمعاينة المركب.

وأوضحت وزيرة البيئة، أنه تم تقييم الأضرار البيئية مبدئيا، كما أوصت اللجنة بتعويم المركب مع اتخاذ كافة الإجراءات التأمينية حيال حدوث أي تلوث بحري ناتح عن خزانات الوقود وزيوت المحركات بمياه البحر، على أن يعقب ذلك إجراء التقييم النهائي للأضرار البيئية لمكان جنوح المركب بعد عملية التعويم وسحب المركب.