بـ180 درهم.. مصر للطيران تتعاون مع مستشفيات لإجراء الـ"PCR" في الإمارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:



أعلنت شركة مصر للطيران، اليوم الاثنين، التعاون مع مستشفيات وعيادات ASTER بإمارة دبي والإمارات الشمالية، بما يسمح لركاب الشركة القادمين من دولة الإمارات المسافرين إلى القاهرة وأكثر من 35 نقطة حاليًا بشبكة خطوط الشركة، بإجراء تحليل الـPCR بسعر 180 درهم إماراتي، بموجب تذكرة سفر سارية مع مصر للطيران وجواز سفر الراكب أو بطاقة الهوية الإماراتية.

وقالت الشركة، إن هذا الإجراء يأتي في ضوء حرصها على توفير أفضل الخدمات لركابها، وفي ضوء متطلبات السفر التي فرضها فيروس كورونا (Covid 19) في الوقت الحالي.

وأضافت أنه يمكن للركاب معرفة المزيد من المعلومات والتفاصيل وعناوين مراكز التحاليل، من خلال الاتصال برقم 04 440 0500 أو زيارة الموقع الإلكتروني للشركة www.asterhospital.com.