تغيير الاستخدام للعقار المرخص.. كيف تحسب قيمة مخالفتك البنائية؟ (7 - 8)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

يعتقد الكثيرون أن قيمة مقابل التصالح على مخالفة البناء الخاصة بهم، تحتسب من خلال ضرب قيمة سعر المتر في منطقتهم، والمحدد بقرار من المحافظ في إجمالي مساحة المخالفة بالأمتار المسطحة، ولكن وفق القانون هذه العملية الحسابية تعتبر غير صحيحة.

وحدد قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية مجموعة من الشروط التي يجب العمل بها في حساب قيمة المخالفة، بحسب نوعها، وأعطى لكل نوع مخالفة نسبة مئوية من قيمة سعر متر التصالح المعلن، وبذلك لن يكون المواطن مجبرًا على دفع سعر المتر المعلن كله.

ويستعرض "الخليج 365" في سلسلة من الموضوعات كيفية حساب قيمة مخالفتك البنائية بنماذج استرشادية، لتكون على علم بكل ما يجب عليك دفعه من أموال نظير التصالح، بالنسبة للعقارات الصادر لها تراخيص بناء وحدث بها مخالفات لاشتراطات الترخيص.

وبالنسبة لحالة المبنى الصادر له ترخيص بكامل أدواره وبه مخالفة تغيير الاستخدام في جزء من الدور الأرضي، يتم حساب قيمة مقابل التصالح في مخالفات البناء، وتقنين الأوضاع من خلال العملية الحسابية (إجمالي مسطح المخالفة في الدور الأرضي × 100% من قيمة المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع).

ويعني ذلك أنه في حال كان العقار الخاص بك مرخصًا بالكامل لجميع الأدوار، ويوجد فقط به مخالفات تغيير استخدام في جزء من الدور الأرضي، وبافتراض أن سعر المتر للتصالح 100 جنيه وإجمالي المساحة المخالفة 200 متر، لكي تحسب قيمة المخالفة تكون كالتالي: (200 متر مسطح × 100 جنيه= 20000 جنيه).

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وتنتهي المهلة المحددة من قبل الحكومة لتقديم طلبات التصالح في المخالفات يوم 30 سبتمبر.

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