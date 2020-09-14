​البيئة: التحقيق في جنوح مركب سياحي بمنطقة الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أنه جاري التحقيق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، في واقعة جنوح أحد المراكب السياحية بمنطقة الشعاب المرجانية بالقرب من محمية جزر البحر الأحمر الشمالية، بالتعاون مع الجهات المعنية.

وكانت محميات البحر الأحمر، تلقت إخطارًا من الأجهزة المعنية بتعرض أحد المراكب السياحية غير المصرية للجنوح بمنطقة شعاب مرجانية بجزيرة طوال شمال الغردقة بالبحر الأحمر، حيث تم تشكيل لجنة فور الإخطار، والتوجه إلى مكان الواقعة لمعاينة المركب.

وأوضحت وزيرة البيئة، أنه تم تقييم الأضرار البيئية مبدئيًا كما أوصت اللجنة بتعويم المركب مع اتخاذ كافة الإجراءات التأمينية، حيال حدوث أي تلوث بحري ناتج عن خزانات الوقود وزيوت المحركات بمياه البحر، على أن يعقب ذلك إجراء التقييم النهائي للأضرار البيئية، لمكان جنوح المركب بعد عملية التعويم وسحب المركب.