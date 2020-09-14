"التنمية المحلية" تنظم ورشة عمل لبناء قدرات وحدات السكان في 5 محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

بدأت وزارة التنمية المحلية، اليوم، ورشة عمل لبناء قدرات العاملين في وحدات السكان بالمحافظات ضمن مشروع "تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية"، بهدف التعريف بالمشروع وآليات التنفيذ وبناء قدرات قوة العمل السكانية بالمحافظات لتحسين الأداء والتي تعقد خلال الفترة من 14/17 سبتمبر 2020 لمحافظات قنا وسوهاج وأسيوط والأقصر وأسوان.

وشارك في ورشة العمل اللواء حمزة درويش، رئيس قطاع شئون مكتب الوزير والديوان العام، والدكتورة دولت شعراوي، مدير برنامج السكان والتنمية بصندوق الأمم المتحدة للسكان، والسفير محمد حجازي، مستشار الوزير للتعاون الدولي والمشرف على المشروع.

ويشرف على الورشة فريق عمل مشروع "تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية" بالوزارة برئاسة الدكتورة فاطمة الزهراء منسق المشروع.

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وأشاد رئيس قطاع شئون مكتب الوزير والديوان العام بوزارة التنمية المحلية، بإنجازات المشروع حتى الأن على الرغم من التحديات الخاصة بفيروس كورونا المستجد، لافتاَ إلى أن العمل على أرض المحافظات الخاصة بالمشروع يجري على قدم وساق لتحقيق أهدافه وتنفيذ أنشطة المشروع وعقد العديد من الاجتماعات عبر تقنية التواصل عن بعد باستخدام برنامج زووم، بالإضافة إلى أنه تم تشكيل الوحدات في 5 محافظات جديدة للمشروع وإزالة كل المعوقات والتحديات المؤسسية التي تعوق عمل هذه المحافظات.

وقال رئيس قطاع شئون مكتب الوزير، إن وزارة التنمية المحلية تدعم بناء قدرات وحدات السكان بالمحافظات من خلال مشروع الاستجابة المحلية للقضية السكانية والعمل بصورة مستمرة سواء من خلال ورش العمل التي تتاح لهم أو من خلال التدريب.

ومن جانبها أوضحت دولت شعراوي، مدير برنامج صندوق الأمم المتحدة للسكان، أن من أهم عناصر نجاح مشروع الاستجابة المحلية للقضية السكانية هي المؤشرات السكانية والتي ترتبط بالنظام الإلكتروني والذي يسمح بتتبع مؤشرات المتابعة والتقييم للخطط السكانية بمحافظات الجمهورية والمراكز والقرى والنجوع وعرضها على اللوحة المعلوماتية المميكنة Dashboard على كل من: وزير التنمية المحلية - مقرر المجلس القومي للسكان - المحافظين - والوزارات المعنية بتنفيذ الأنشطة ومسئول برنامج السكان والتنمية في صندوق الأمم المتحدة للسكان.

