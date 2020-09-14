تأجيل محاكمة جمال اللبان بتهمة الإتجار في العملة لـ 12 أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قررت الدائرة 3 جنايات اقتصادية، بمحكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة جمال الدين اللبان، المدير السابق للإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، لاتهامه بالإتجار في العملة بدون ترخيص، لجلسة 12 أكتوبر.

كانت النيابة العامة، وجهت للمتهم جمال اللبان، تهمة الاتجار بالعملة بدون ترخيص، والتربح منها بطرق غير مشروعة.

وحُكم على "اللبان" بالسجن المشدد 15 عامًا بتهمة الكسب غير المشروع، مع إلزامه برد مبلغ قدره 173 مليونًا و720 ألفًا و30 جنيهًا وغرامة مماثلة في اتهامه باستغلال النفوذ وتضخم الثروة.