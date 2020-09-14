الأم وراء الواقعة.. كشف غموض العثور على طفل رضيع أسفل سيارة في المعصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تمكنت رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من كشف غموض واقعة العثور على طفل حديث الولادة ملقى أسفل سيارة نقل بالمعصرة.

وبإجراء التحريات تبين أن والدة الطفل وراء الواقعة؛ خشية افتضاح أمرها لإنجابها سفاحًا، وقد تحرر محضر بالواقعة.

أوضحت التحريات أن والدة الطفل، أنجبته سفاحا من شاب عشريني، وبتتبع خط سير المتهمين تم ضبطهما واعترفا بارتكابهما الوقعة، وقامت على إثرها الأم بإلقاء طفلها خشية من فضحهما.

وتلقى قسم شرطة مباحث المعصرة بلاغًا من أحد الأهالي يفيد بعثوره على طفل حديث الولادة أسفل سيارة نقل، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين العثور على الطفل.