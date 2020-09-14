ضبط متهم بسرقة فيلا مهندس في التجمع الخامس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة برئاسة اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة من ضبط المتهم بسرقة فيلا بالتجمع الخامس.

تلقي قسم شرطة التجمع الأول بلاغا من أحمد جابر محمد ريحان 42 عاما مهندس كهرباء مقيم فيلا بالرحاب، يفيد باكتشافه كسر نافذة دورة المياه بالفيلا محل سكنه وسرقة (أنسيال ذهب ، 2 ساعة يد ماركتي رولكس وأوميجا، 3000 دينار كويتي، كمية من الملابس الحريمى والأطفال، حقيبة بداخلها أدوات ومستحضرات تجميل، وسماعة كبيرة الحجم)، وولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة المتهم "محمود.ن." 30 سنة عاطل مقيم الخارجة الوادي الجديد، والسابق اتهامه فى القضية رقم 4537 لسنة 2010م "سرقة مسكن".

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه، واعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب التسلق وكسر الزجاج باستخدام أجنة حديدية.

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وتم بإرشاده ضبط الأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة والمسروقات المستولي عليها بمسكنه.

وبتطوير مناقشته للربط بينه وبين القضايا المجهولة اعترف بارتكاب واقعة سرقة مشغولات ذهبية عبارة عن ( 2 سلسلة ، حلق ، خاتم ، دبلة ، حبس )، صندوق بداخله كمية من الإكسسوارات من داخل مسكن "سيد عبد الحميد حسان" 55 سنة، مدير شركة، ومقيم فيلا بالرحاب بذات الأسلوب.

وأقر بالتصرف بالمشغولات الذهبية بالبيع لدى عميلاه "سيئ النية" كلا من : " عبد الرحمن. خ. ف." 23 سنة، صاحب محل للفضيات، و"أحمد.ع. م." 20 سنة، صاحب محل للمشغولات الذهبية، ويقيمان مركز دمنهور محافظة البحيرة.

وتم استهدافهما بمأمورية أسفرت عن ضبطهما وبمواجهتهما بما جاء بأقوال المتهم أيداها، وأقرا بصهر المشغولات الذهبية وبيعها كذهب خام لإخفاء ملامحها، وقدما مبلغ 160 ألف جنيه مقابل قيمة المشغولات الذهبية المستولى عليها.