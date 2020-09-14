محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الاثنين، حريقا اندلع في كمية مخلفات بقطعة أرض بمنطقة المريوطية. تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بنشوب حريق في قطعة أرض بجوار المعهد الأزهري. Advertisements ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بسيارتي إطفاء تحت إشراف العميد علاء خلوصي والعميد ماجد سعفان. وتبين نشوب الحريق بمخلفات قطعة أرض، وتم السيطرة على النيران وتنفيذ عملية التبريد لمنع تجددها لاسيما ارتفاع درجات الحرارة. وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، واحاله اللواء طارق مرزوق، مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إخماد حريق مخلفات بجوار المعهد الأزهري في المريوطية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.