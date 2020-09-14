أخبار مصر | البيئة: اتخاذ الإجراءات القانونية حيال جنوح مركب سياحي بالبحر الأحمر

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 14 سبتمبر 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر البيئة: اتخاذ الإجراءات القانونية حيال جنوح مركب سياحي بالبحر الأحمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إنه جارى التحقيق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال واقعة جنوح أحد المراكب السياحية بمنطقة الشعاب المرجانية بالقرب من محمية جزر البحر الأحمر الشمالية وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.

وكانت محميات البحر الأحمر قد تلقت إخطار من الأجهزة المعنية بتعرض احد المراكب السياحية غير المصرية للجنوح بمنطقة شعاب مرجانية بجزيرة طوال شمال الغردقة بالبحر الأحمر حيث تم تشكيل لجنه فور الاخطار والتوجه إلى مكان الواقعة لمعاينة المركب.

وأوضحت وزيرة البيئة أنه تم تقييم الأضرار البيئية مبدئيا كما أوصت اللجنة بتعويم المركب مع اتخاذ كافة الإجراءات التأمينية حيال حدوث أى تلوث بحرى ناتح عن خزانات الوقود وزيوت المحركات بمياه البحر على ان يعقب ذلك إجراء التقييم النهائى للاضرار البيئية لمكان جنوح المركب بعد عملية التعويم وسحب المركب.

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