أخبار مصر | تعرف على شروط وإجراءات الترشح لانتخابات مجلس النواب 2020

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 14 سبتمبر 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر تعرف على شروط وإجراءات الترشح لانتخابات مجلس النواب 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أيام قليلة تفصلنا على فتح باب طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب اعتبارًا من الخميس 17 سبتمبر الجارى حتى 26 سبتمبر من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، عدا اليوم الأخير حتى الثانية ظهرا، بمقر المحاكم الابتدائية.

وقبل موعد فتح باب الترشح.. نعرض لكم شروط الترشح لمجلس النواب الواجب توافرها في المرشح الذي ينوي ترشحه، حيث حدد قانون مجلس النواب رقم 46 لسنه 2014، والمٌعدل بالقانون رقم 140 لسنه 2020، للشروط التي يجب توافرها فيمن يترشح لانتخابات المجلس، وفيما يلي نعرض لكم الشروط:

• أن يكون مصريًا متمتعًا بالجنسية المصرية منفردة، ومتمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.

• أن يكون مُدرجًا بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقا للقانون المنظم لذلك.

• ألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمسة وعشرين سنة ميلادية.

• أن يكون حاصلًا علي شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي علي الأقل.

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• أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية، أو أُعفي من أدائها قانونا.

• ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب أو من مجلس الشيوخ بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانونًا، وذلك في الحالتين الآتيتين:

- انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية.

- صدور قرار من مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، بحسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر القرار في هذه الحالة بأغلبية ثلثي الأعضاء، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس المختص بإلغاء الأثر المانع.

ويُشكل مجلس النواب من (568) عضوًا ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، وذلك بدلأً من 540 بالقانون القائم، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالى عدد المقاعد، التزاما بالمادة 102 من الدستور المعدل فى 2019، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5 %َ.

