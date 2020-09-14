مصر | اعترافات مثيرة لديلر إمبابة المتهم بتصنيع المواد المخدرة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 14 سبتمبر 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر اعترافات مثيرة لديلر إمبابة المتهم بتصنيع المواد المخدرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحقيقات النيابة العامة، بشمال الجيزة، عن تفاصيلة سقوط عاطل لاتجاره في الاستروكس وتصنيعه له داخل مسكنه، حيث اعترف المتهم انه لجأ إلى تصنيع المخدر، لسهولة تصنيعه، فقام بشراء كمية من الاستروكس، وإضافة بعض المكونات الأخرى عليها، من تبغ سجائر، ومواد كيماوية، ومبيدات حشرية، وخلطها بنسب معينة، للحصول على كمية كبيرة من المخدر.

وأضاف المتهم في اعترافاته، أنه قام بتعبئة كمية معينة في الاكياس باستخدام الميزان الحساس، حتى يستطيع بيعها لذبائنه، وكان يتواصل معهم عن طريق الهاتف المحمول.



وأمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، حبس ديلر إمبابة، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتجاره في المخدرات وتصنيعه لمخدر الاستروكس داخل مسكنه فيما طلبت النيابة، إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير واف.

كانت تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من القبض على عاطل لاتهامه بتحويل مسكنه إلى مصنع لإنتاج الاسرتوكس فى إمبابة، وضبط بحوزته 18 كيلو من المخدر، بالإضافة إلى كمية من مخدر الشادو، وتبغ السجائر، وأدوات تستخدم فى التصنيع، ومبلغ 96 ألف جنيه، تحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفيد تورط عاطل فى تصنيع مخدر الاستروكس، داخل مسكنه بإمبابة، وبإعداد كمين للمتهم تم القبض عليه، وبحوزته 18 كيلو و100 جرام من مخدر الاستروكس، و5 كيلو و100جرام من مخدر الشادو، و3 كيلو من تبغ السجائر، وجركن يحتوى على مادة "تنر"، وكمية من الأكياس الشفافة لتبعئة المواد المخدرة، بالإضافة إلى كوب وطبق بلاستيك كبيران الحجم، وقمع بلاستيك يستخدم لسحب المواد السائلة وسكبها على المواد المخدرة، وميزان حساس، ومبلغ 96 ألف جنيه، وهاتف محمول.

بمواجهة المتهم، اعترف بحيازته المضبوطات، لتصنيع الاستروكس، والإتجار به، فحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

