مصر | ندب الأدلة الجنائية لفحص حريق مركز علاج القلب بالدقي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 14 سبتمبر 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ندب الأدلة الجنائية لفحص حريق مركز علاج القلب بالدقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة بندب خبراء الأدلة الجنائية لفحص حريق، شب بمركز للقسطرة والقلب بمنطقة الدقي.

وأوضحت المعاينة الأولية أن المركز مكون من 3 طوابق، وأعلى سطح المركز، مبنى غرفتين من الصاج، يحتويان على مستلزمات طبية، واندلع الحريق داخل إحداهما فيما طلبت النيابة التحريات حول الحريق وحصر خسائره، للوقوف على ملابسات الحريق.

ونجحت قوات الدفاع المدني بالجيزة في السيطرة على حريق شب بمركز للقسطرة والقلب، بمنطقة الدقي، وسط المحافظة، دون وقوع أي خسائر بشرية وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الحماية المدنية مدعومين بسيارات الإطفاء، وفرضت القوات كردونا أمنيا بمحيط الحريق لمنع تمدد النيران إلى باقي المجاورات.

وحاصرت القوات ألسنة اللهب وتمكنت من السيطرة على الحريق دون وقوع أي خسائر بشرية، وأسفر عن الحريق احتراق بعض المستلزمات الطبية والدفاتر، وأجري القوات عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى.