مصر | تجديد حبس ديلر بولاق الدكرور 15 يوما لإتجاره في المخدرات

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 14 سبتمبر 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر تجديد حبس ديلر بولاق الدكرور 15 يوما لإتجاره في المخدرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة، تجديد حبس عاطل ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، لاتجاره في المخدرات، حيث ضبط بحوزته على كيلو ونصف استروكس، و٣٠٠ قرص مخدر ببولاق الدكرور.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، بجنوب الجيزة، عن تفاصيل سقوط عاطل لاتجاره في المخدرات، أنه لجأ لتلك التجارة لأنها مربحة ويحقق منها مكاسب.

وأدلى المتهم أمام النيابة، أنه كان يتواصل مع عملائه عن طريق الهاتف المحمول ويلتقي بهم ويعطيهم المخدرات مقابل مبالغ مالية كبيرة تصل ل ٣آلاف جنيه، فيما طلبت النيابة، إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها.

وألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، القبض على متهم بالاتجار بالمواد المخدرة، وبحوزته كيلو ونصف من مخدر الأستروكس، و300 قرص مخدر فى بولاق الدكرور، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

توصلت تحريات المقدم محمد الجوهرى رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، اتجار عاطل يدعى "ح.م" بالمواد المخدرة، وبإعداد كمين له تم ضبطه، وبحوزته كيلو ونصف من مخدر الأستروكس، بالإضافة إلى 300 قرص مخدر، وهاتف محمول، ومبلغ مالى.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته المضبوطات للاتجار بها، فحرر محضرا بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

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سقوط تشكيل عصابي بحوزتهم ٦٣ كيلو يانجو و١٠ كيلو استروكس بأسوان

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط 63كيلو لمخدر البانجو و10 كيلو لمخدر الأستروكس وكمية من مخدر الحشيش وقطعتى سلاح نارى بأسوان بحوزة تشكيل عصابى ضم أربعة من العناصر الإجرامية بأسوان.

وأكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان قيام كلٍ من (سائقين، عاطلين – مقيمين بأسوان – لثلاثة منهم معلومات جنائية) بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة متخذين من مسكن أحدهم بدائرة قسم شرطة ثان أسوان مكانًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهم أمام مسكن أحدهم بدائرة قسم شرطة ثان أسوان مستقلين سيارتان ( نقل، أجرة ). وبحوزتهم الآتى، عدد ( 2 ) بندقية خرطوش وعدد ( 4 ) طلقات خرطوش من ذات العيار، و كمية من نبات البانجو المخدر وزنت ( 63 كيلو جرام )، كمية من مخدر الإستروكس وزنت ( 10 كيلو جرام )، كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 400 جرام )، و مبلغ مالى، عدد ( 3 ) هواتف محمولة.

بمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهم وإستخدام السيارتين فى عملية النقل والترويج والأسلحة النارية للدفاع عن نشاطهم الإجرامى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

