مصر | نشرة حوادث الخليج 365: استدعاء اليوتيوبر أحمد حسن لسماع أقواله في واقعة "ترهيب طفلته"

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الاثنين، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز هذه الأخبار:

استدعاء اليوتيوبر أحمد حسن لسماع أقواله في واقعة "ترهيب طفلته"

استدعت النيابة العامة اليوتيوبر الشهير أحمد حسن لسماع أقواله في بلاغ المجلس القومي للأمومة والطفولة ضده وزوجته "زينب" لترهيب طفلتهما الصغيرة في مقطع فيديو عبر موقع "يوتيوب". ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

نشوب حريق في مركز لعلاج القلب بالدقي

نجحت قوات الدفاع المدني بالجيزة في السيطرة على حريق شب بمركز للقسطرة والقلب، بمنطقة الدقي، وسط المحافظة، دون وقوع أي خسائر بشرية وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

استمرار حبس مزارع الصف لاتهامه بمعاشرة ابنته

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قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة، استمرار حبس مزارع 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بمعاشره نجلته بمنطقة الصف. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

ننشر نص قرار المحكمة في قضية "قتل طالب الرحاب"

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس تاجيل جلسة محاكمة مُتهمي قضية "قتل طالب الرحاب" لجلسة 10 يناير 2021 لسماع خبير الاطباء الشرعييين والشاهد التاسع وتكشيل لجنة ثللاثية من اساتذة النساء طب عين شمس لتوقيع الكشف الطبي علي المتهمة الثانية لبيان عما اذا كانت بكر او فض غشاء بكارتها من عدمة والزمت المتهمة الثانية بدفع عشرة الاف جنيه. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا



حبس طبيب بيطري لترويجه عقاقير مخدرة على "فيسبوك"

قررت نيابة مدينة نصر الجزئية حبس طبيب بيطرى لحيازته على 6000 كبسولة من العقاقير المؤثرة والمدرجة بجداول المخدرات، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا



التنبيه عقوبة المسئول المرتدي لملابس لا تناسب وظيفته

قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، بعدم قبول طعن وكيل وزارة لإلغاء قرار مجازاته بعقوبة التنبيه بعد تقديم شكوى ضده بعدم التزامه بالحضور في المواعيد المقررة، وارتدائه ملابس لا تناسب مع وظيفته، لإقامة طعنه بعد فوات المواعيد المقررة للطعن. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

