مصر | بمقابل مليون جنيه.. اعترافات مثيرة لعصابة خطف طالب بالهرم

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 14 سبتمبر 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر بمقابل مليون جنيه.. اعترافات مثيرة لعصابة خطف طالب بالهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحقيقات النيابة العامة، بجنوب الجيزة، عن تفاصيل اختطاف طالب ومساومه أهله لطلب فديه مليون جنيه، حيث اعترف المتهمون بارتكابهم للواقعة، وقرر السائقين بإتفاقهما على إختطاف المجنى عليه للتحصل على مبلغ الفدية نظرًا لسابقة عملهما بحراسة العقار سكنهم وتعامل والدة المجنى عليه معهما لتوصيلها وأنجالها عقب عملهما كسائقين لسيارات أجرة.

وأكدا قيامهما بالإستعانة بباقى المتهمين لتنفيذ مخططهما وبتاريخ الواقعة قام الجزار بإستدراج المجنى عليه من أمام العقار سكنه بزعم تسليمه متعلقات أرسلها والده له وإصطحبه بسيارة ملاكى قيادة أحد العاملين يستقلها بصحبته الشيف والموظف، وإحتجزوه بمنزل الشيف وعقب ذلك قام أحد المتهمين بالإتصال بوالدته ومساومتها على دفع مبلغ الفدية ولدى إستشعارهم بملاحقتهم أمنيًا قاموا بإطلاق سراح المجني عليه، وأرشد المتهمين عن السيارة المستخدمة في إرتكاب الواقعة وأضافوا بتخلصهم من الهاتف المحمول المستخدم فى عملية المساومة بإلقائه من أعلى الطريق الدائرى وأمرت النيابة، بحبسهم ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

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وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الهرم، بورود بلاغا من ربة منزل مُقيمة بدائرة القسم، بغياب نجلها طالب وتلقيها إتصال هاتفي من مجهول طلب خلاله مبلغ مالى قدره مليون جنيه، كفدية لإعادته.

وتم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبى الواقعة وهم سائقين، جزار، عاملين، شيف، موظف، لإثنين منهم معلومات جنائية مسجلة، مقيمين بالجيزة، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بعدة مأموريات برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهم، وبمواجهتهم إعترفوا تفصيليًا خلال التحقيقات أمام اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة بإرتكابهم الواقعة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.