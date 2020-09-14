شكرا لقرائتكم خبر عن بتمويل من الوكالة الأمريكية.. افتتاح ثالث مركز للتطوير المهني والوظيفي بـ«تربية الإسكندرية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، الاثنين، المركز الجامعي للتطوير المهني والوظيفى بكلية التربية، وذلك بحضور الدكتور علاء رمضان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد أنور، عميد الكلية، وذلك بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة وبتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بهدف المساهمة في تقديم الإرشاد المهني والتدريب على مهارات التوظيف بالمجان لسد الفجوة بين التعليم الجامعي واحتياجات سوق العمل والصناعة.

افتتاج ثالث مركز تأهيل اكاديمي في جامعة الإسكندرية

افتتاج ثالث مركز تأهيل اكاديمي في جامعة الإسكندرية

افتتاج ثالث مركز تأهيل اكاديمي في جامعة الإسكندرية

وفي كلمته أكد الدكتور عصام الكردي، ان هذا المركز يعد الثالث بجامعة الإسكندرية حيث تضم الجامعة مركزين أخريين للتطوير المهنى والوظيفى بكليتي التجارة والهندسة، مما يسمح بإتاحة الفرصة لتدريب أكبر عدد من الطلاب لمتطلبات سوق العمل، ولفت إلى أن هذه المراكز تمثل رابطًا إضافيًا لجامعة الإسكندرية مع الصناعات وستبقى على اطلاع دائم على المتطلبات التي يجب أن يتمتع بها خريجينا لتلبية احتياجات سوق العمل.

افتتاج ثالث مركز تأهيل اكاديمي في جامعة الإسكندرية

وأشار الدكتور محمد أنور عميد كلية التربية، أن المركز الجديد يقوم بتدريب طلاب كليات التربية، والآداب، والحقوق، والسياحة والفنادق، والصيدلة، والتربية الرياضية بنين وبنات، لتأهيلهم لسوق العمل حيث تنطلق رؤية المركز من دعم الشباب ومساعدتهم على تخطيط حياتهم وامتلاك المهارات الضرورية للتميز في ظل بيئة العمل التنافسية، حيث يكتسب طلاب الجامعة المهارات المهنية التي تمكنهم من تلبية احتياجات سوق العمل كنوع من انواع التدريب التحويلي، فضلا عن اكسابهم المهارات الحياتية التي تمكنهم من التعامل مع الآخرين في جميع قطاعات العمل بنجاح، واضاف انه تم توفير بعض فرص التوظيف للطلاب بالمدارس الخاصة والدولية وأيضا في الفنادق والشركات الكبرى والعيادات، وأوضح أن المركز منذ بداية عمله التجريبى في شهر مايو الماضي، والذي شهد جائحة كرونا، قام بتدريب حوالي ٦٥٠ طالبًا عن بعد باستخدام برنامج ZOOM على مهارات التوظيف المختلفة.

افتتاج ثالث مركز تأهيل اكاديمي في جامعة الإسكندرية