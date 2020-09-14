شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: «تكافل وكرامة» دعم مادي للأسر غير المقتدرة وليس دعوة للبطالة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، إن برنامج تكافل وكرامة ليس دعوة للبطالة ولكنه للأسر غير المقتدرة من أجل مساعدتها.

جاء ذلك خلال افتتاح معهد التدريب والبحوث للصحة الأنجابية التابع للجمعية المصرية لتنظيم الأسرة في منطقة فلمنج شرق الإسكندرية، بعد تطويره بتكلفة وصلت إلى مليون جنيه، يرافقها الدكتور طلعت عبدالقوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.

ولفتت القباج إلى أن برنامج «٢ كفاية» تم إطلاقه بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء المؤتمر الوطني للشباب في يوليو ٢٠١٧ بالإسكندرية بضرورة الحد من الزيادة السكانية، ويستهدف مليون و٢٠٠ ألف سيدة من سيدات «تكافل وكرامة»، يمثلن الأسر الفقيرة تنمويا وليس مادية فقط وهو ما يعرف بالفقر متعدد الأبعاد، مضيفة أن الوزارة تقدم إليهم تدخلات تنموية متعددة؛ فبالإضافة إلى برنامج ٢ كفاية يوجد برامج سكن كريم ولا أميه مع تكافل وحياة كريمة، وتستغل المتعلمات منهن في تنمية المجتمع وتعليم الفتيات بفصول محو الأمية والتوعية.

عمارة الشربتلي

القباج: تكافل وكرامة ليس دعوة للبطالة

القباج: تكافل وكرامة ليس دعوة للبطالة

القباج: تكافل وكرامة ليس دعوة للبطالة

القباج: تكافل وكرامة ليس دعوة للبطالة

القباج: تكافل وكرامة ليس دعوة للبطالة