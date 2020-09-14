شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: نحتفظ دائما باحتياطي استراتيجي لا يقل عن 6 أشهر من السلع الأساسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن احتياطي البلاد الاستراتيجي من القمح يكفي لمدة ستة أشهر، وأنه يتم الاحتفاظ دائما باحتياطي استراتيجي لا يقل عن ستة أشهر من السلع الأساسية وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الأمر.

وأوضحت وكالة رويترز، الاثنين، أن مصر التي تعد أكبر مستورد للقمح في العالم، زادت مشترياتها نحو 40% في أول شهرين من موسم الشراء بعد صدور توجيهات لوزارة التموين للاحتفاظ بمخزونات استراتيجية تكفي ستة أشهر.

وردا على سؤال إن كانت هناك بواعث قلق من احتمال تطبيق نظام الحصص، قالت وزارة التموين لـ«رويترز»، إنها تضع «جميع السيناريوهات البديلة للتعامل مع أي ظروف أو متغيرات عالمية قد تطرأ على السوق العالمي».

واكد وزير التموين أن القيادة السياسية تولى ملف المشروع القومي للصوامع اهتماماً بالغاً، نظراً للأهمية الاستراتيجية لسلعة القمح، حيث يصل الاستهلاك السنوي لمصر من الأقماح المستخدمة في انتاج الخبز البلدي ما يقرب من ١٠ ملايين طن قمح سنوي، وهو رقم كبير يستلزم وجود بنية أساسية وصوامع تخزين مطوره وحديثه وذلك للمحافظة على مخزون استراتيجي آمن من الاقماح، وهو ما أصبح واقعاً ملموساً الآن بفضل اهتمام القيادة السياسية بهذا المشروع القومي وكذا دعم دولة رئيس مجلس الوزراء وكذلك تعاون كافة الجهات ذات الصلة لإنجاز مثل هذه المشروعات القومية والخدمية والتي تعود بالنفع الكبير على المواطن وتحافظ على مخزن استراتيجي آمن من القمح بما يحقق أمن غذائي حقيقي داخل البلاد.

وأكد المصيلحي أن السعات التخزينية لمصر تصل الآن لمدة كفاية وتخزين ما يقرب من ٤.٥ شهر تخزين قمح، بسعات تخزينية تصل إلى ما يقرب من ٣.٦ مليون طن، مشيرا أن صومعة بني سلامة التي تم افتتاحها الأسبوع الماضي تبلغ تكلفة إنشاؤها ١٧٠ مليون جنيه بسعة تخزينية ٦٠ ألف طن على مساحة ٣٣٧٠٠ متر مربع .

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