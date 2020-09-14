شكرا لقرائتكم خبر عن مريض السمنة المفرطة بعد خروجه من المستشفى: ربنا يخليه السيسي لمصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه محمود سمير، المعروف بمريض السمنة المفرطة، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على سرعه تدخله لإنقاذ حياته وعلاجه على نفقة الدولة بمستشفى دار الشفا التابعة لوزارة الصحة.

كان الرئيس السيسي، قد وجّه بسرعة علاج محمود سمير الذي يبلغ من العمر 35 عامًا، من مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، بعد مناشدته للتدخل بعلاجه، حيث يعاني من السمنة المفرطة، وبعض الجلطات بالسقاين وأطراف جسده لعدم قدرته على الحركة بسبب وزنه الزائد، حيث يبلغ وزنه ٢٥٧ كيلو جرامًا ولا يستطيع الحركة، وبالفعل استجابت وزارة الصحة وتم نقله للعلاج بمستشفى دار الشفا والتي استمر فيها لمدة 20 يوما لتلقى العلاج.

وأضاف سمير، الذي يستعد للخروج من المستشفى مساء اليوم بعد رحلة علاج استمرت 20 يوما، أنه يشكر الرئيس على متابعة حالته وتوجيهه بعلاجه، موضحا: «ربنا يخليه لمصر ونفسي أشوفه وأسلم عليه، لأنه أب لكل المصريين».

وظل سمير بالمستشفى لمدة 20 يوما قضاها بمستشفى دار الشفا التابعة لوزارة الصحة، بعد خضوعه لجراجه طبيبة بالمستشفى لإنقاص وزنه أجراها الدكتور خالد جودت، رائد جراحات السمنة المفرطة، حيث تراجع وزن المريض لأكثر من 20 كيلو جراما حتى الآن.

وقال الدكتور خالد جودت، أستاذ جراحات السمنة المفرطة بطب عين شمس ومؤسس الجمعية المصرية لجراحات السمنة المفرطة، والمشرف على علاج حالة المواطن محمود سمير، إن حالته استقرت وبدأ يأكل ويشرب منذ أيام، وهو الآن جاهز للرجوع إلى منزله بعد أن تخطي فترة اول أسبوعين بعد جراحه تحويل المعدة المعدل بالمنظار بأمان وفقد حتى الآن 20 كيلوجراما من وزنه وأصبح قادرا على الحركة والمشي بل والرياضة.

وأضاف في تصريحات لـ«المصري اليوم»: "سنبدأ معه مرحلة الأكل البسيط لمدة أسبوعين وبعدها تبدأ مرحله التغذية بالبروتين والخضار مع نزول الوزن للحصول على نزول صحي للوزن بدون سوء تغذية".

وتابع: "الحمد لله مرت المرحلة الاولى بعد الجراحة بدون مضاعفات، وأنا راضي جدا عن تطور علاج محمود، وأتوقع أن يصل وزنه إلى 100 كيلوجرام خلال عام"، وأشار إلى أنه سيتم متابعته بصفة مستمرة حتى يصل للوزن المثالي، حيث إن المتابعة تعتبر جزءا لا يتجزأ من العلاج بعد هذه الجراحات وذلك لنزول الوزن بأفضل صحة، مشيرا إلى أن محمود يمكنه العودة للعمل بعد أقل من شهر.

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وأضاف أستاذ جراحات السمنة، أن الأوزان الكبيرة بسبب السمنة المفرطة في مصر أصبحت كبيرة، محذرا من الإفراط في تناول السكريات والخبز والألبان وغيرها من الأغذية التي تعزز السمنة.