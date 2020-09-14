شكرا لقرائتكم خبر عن تعزيز التعاون بين «التعليم» والهيئة العامة لمحو الأمية بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقع عبداللطيف عمران، مدير مديرية التربية والتعليم بالأقصر، وخالد شمس، مدير فرع هيئة محو الأمية وتعليم الكبار بالأقصر، الاثنين، بروتوكول تعاون للقضاء على الامية، بحضور ايمان عبدالعال مدير عام التعليم ومحمد سيد وكيل ادارة القرنة التعليمية.

وأشار عمران إلى ان البروتوكول سيتم تنفيذه كبداية في ادارتى اسنا والقرنة للقضاء على الامية والتى ستنفذ في اطار مبادرة «حياة كريمة» والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في 2 يناير 2019 لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الدولة، وبخاصة في القرى.

كما اكد خالد شمس على ان الهيئة تقوم بتوقيع بروتوكولات تعاون مع كافة مؤسسات الدولة الحكومية والمجتمع المدني في تنفيذ برامج محو الأمية لدعم الخطة الإستراتيجية لمحو الأمية، والتي تتبناها الهيئة العامة لتعليم الكبار، وإلتزامًا بمسؤوليتها القومية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

يأتى ذلك في ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر بتعزيز التعاون بين جميع المؤسسات لدعم مبادرة حياة كريمة.