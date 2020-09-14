شكرا لقرائتكم خبر عن «السكة الحديد»: تشغيل 4 قطارات روسية جديدة لخدمة «القاهرة- أسوان» (المواعيد) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت هيئة السكة الحديد، الاثنين، تشغيل قطارين جديدين من القاهرة لأسوان ابتداء من غد الثلاثاء.

وكشف قرار التشغيل، الذي حصلت «المصري اليوم» على نسخة منه، أن القطار مكون من العربات الروسي الجديدة، ويتحرك من القاهرة الساعة ١١:١٥ مساء، والعودة من أسوان الساعة ٩:٢٠ مساء، ويحمل رحلتي القطار الجديد رقمي 1008 و2009

.

كما قررت الهيئة، في اجتماعها، الأحد، مد مسير رحلتي القطار الروسي القاهرة- أسيوط والذي يحمل رقمي 1004 و1005 لينتهي في أسوان، كما قررت تعديل موعد قيامه ليكون من القاهرة الساعه ٩:٣٠ صباحا ابتداء من يوم ٣٠ سبتمبر، والعودة الساعة ١١:٣٠ صباحا من أسوان 1 أكتوبر.

كما قررت الهيئة تعديل مواعيد ٢١ قطارا متميزا ومطورا.