شكرا لقرائتكم خبر عن شقيقة طالب من ذوى الإعاقة: محمود حاصل علي 97% ويحلم بدراسة الإعلام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«بيحلم بدراسة الاعلام أو السياسة والاقتصاد وتعبنا من العنصرية والتنمر».. بهذه الكلمات روت آية عرفة تجربة شقيقها محمود المصاب بالشلل الدماغي ونجح بالثانوية العامة بمجموع 97% وترفض الجامعات قبوله على حد قولها .

وتقول آيه في منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «ده محمود أخويا، السنة دي كان ثانوية عامة أدبي نظام دمج لأنهم مسمحوش أنه يبقي طالب عادي، قولنا ماشي ظروفه وإراده ربنا، بعد ما خلص ثانوية عامة وجاب مجموع٩٧٪؜ ،والمجموع في الدمج بيتحسب من ٣٧٠ مش ٤١٠.

وتابعت«التنسيق جابله كلية تجارة وهو كان عايز اعلام أو سياسة واقتصاد، مضيفة:والدتي توجهت لكل الجامعات الحكومية وقالولها ملهوش غير تجارة واداب تاريخ أو اجتماع وألسن للمكفوفين وبس».

وروت أية موقف احدي موظفات الجامعات والتي تشاجرت مع والدتها بكل عنصرية قائلة ابنك ايه اللي جايب ٩٧٪؜وعايزه تدخليه اعلام أو كليات بعيدة عن تجارة وأداب، هتقارنيه ببنتي اللي طلع عينها واتحرق دمها في المذاكره!

واستنكرت أيه عنصرية وتنمر الموظفة وهو مادفعهم للبحث عن منحة بجامعة خاصة أو مؤسسة ساويرس لذوي الاحتياجات الخاصة مضيفة قدمنا تبع المنح و، والمرحلة الأولى خلصت، ولحد دلوقتي محدش كلمنا ومحدش مهتم اساسا.

وقالت أية :«حقيقي أنا حزينة جدا على كميه التنمر والعنصرية اللي موجودة في بلدنا والاضطهاد اللي حاصل لذوي الاحتياجات الخاصة، ونظره المجتمع المتخلف ليهم.

مش هقول أن أخويا ممكن يطلع عالم زي ستيفن هوكينج ولا غيره من العلماء والناس الناجحه جدا وهو عنده عيب خُلقي، بس هو محتاج فرصة يثبت فيها أنه يقدر يعمل حاجة، أنه على الأقل يحس أنه طبيعي وعايش حياة طبيعية وبيروح جامعة ويدرس على الأقل الحاجة اللي بيحبها ،دا أبسط حقوقه كمواطن ،متسائلة ليه حالات الداون ليهم كليات وهو لا؟ عشان بيعرفوا يمشو، لازم يبقي في تكافؤ فرص لطلاب الشلل الدماغي، لازم نديهم فرص يثبتوا نفسهم.

واختتمت أيه حديثها قائلة «اخويا حاليا عنده اكتئاب بسبب أنه حاسس أنه مختلف وعاجز وعنده شلل، يا جماعه حرام عليكم بجد كفايا تنمر وعنصرية على الأقل لما يمشي في الشارع احترموه ومتتريقوش عليه، علموا ولادكم واخواتكم أن دا طفل زيه زينا عادي بس ربنا خلاه مختلف حبتين.

وكان الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي قد أعلن قواعد وشروط قبول الطلاب المصريين ذوى الإعاقة بالجامعات الحكومية المصرية ،ونص القرار على أن يتم قبول الطلاب المصريين من ذوى الاحتياجات الخاصة بمختلف فئاتهم بالجامعات والمعاهد المصرية وذلك على النحو التالى:-

1- عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد طبقاً لقواعد الترشيح المعلن عنها لجميع فئات الطلاب.

يحق للطلاب من ذوى الاحتياجات الخاصة بمختلف فئاتهم التقدم عن طريق التنسيق الإلكترونى للكليات والمعاهد العملية والنظرية التي تقبل شهادتهم (ثانوية عامة مصرية وما يعادلها- الشهادات الفنية المصرية) والتى تتفق مع ترتيب رغباتهم ومجموع درجاتهم في الشهادة الثانوية الحاصلين عليها واجتياز اختبار القدرات أو اختبار المقابلة الشخصية الخاص ببعض الكليات والمعاهد التي تشترط ذلك ضمن شروط الالتحاق بها وذلك تحقيقاً لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

2- عن طريق الجامعات مباشرةً:-

يتم استثناء الطلاب المصريين من ذوى الإعاقة الحركية أو المكفوفين أو الصم والبكم بمختلف فئاتهم وطلاب الدمج من شرط المجموع الكلى (الحصول على 50% على الأقل في الشهادة الثانوية العامة المصرية والشهادات الثانوية العربية والأجنبية المعادلة) و(الحصول على 70% على الأقل في الشهادات الفنية المصرية)، وذلك عند الالتحاق ببعض الكليات النظرية فقط وهى على النحو التالى:-

Advertisements

بالنسبة للطلاب من ذوى الإعاقة الحركية:- كليات (الآداب- الحقوق- التجارة) فقط بشرط أن تكون الإعاقة تمنع الطالب من الحركة أو تدوين المحاضرات إلا بمعاونة الآخرين.

بالنسبة للطلاب المكفوفين:- كليات (الآداب- دار العلوم- الألسن- الحقوق- الخدمة الاجتماعية) فقط.

بالنسبة لطلاب الصم والبكم:- كلية (التربية النوعية والاقتصاد المنزلى) فقط.

وذلك كله بشرط:-

وأن تكون اللائحة الداخلية للكلية التي يرغب الطالب في التقدم إليها تقبل حملة الشهادات الثانوية الحاصل عليها هؤلاء الطلاب وضرورة استيفاء المواد المؤهلة المطلوبة للكلية.

وأن يتم ذلك من خلال عرض هؤلاء الطلاب على اللجنة الطبية المركزية بالجامعة المتقدمين لها والتى يُشكلها رئيس الجامعة سنوياً ووفقاً للنظام والمواعيد التي تعلنها الجامعات في هذا الشأن.

و يُسمح للطلاب الذين تم رفضهم من اللجنة الطبية بالجامعة المتقدمين إليها بالتقدم لأمانة المجلس الأعلى للجامعات بتظلمات لإعادة الكشف الطبى عليهم ويتم عرضها على اللجنة الطبية المركزية بجامعة عين شمس وتكون نتيجة هذه اللجنة نهائية.

و لا يحق للطلاب المصريين من ذوى الإعاقة المقبولين ببعض كليات الجامعات المصرية وفقاً لهذا النظام التحويل إلى كليات أخرى حيث أنه تم قبولهم باستثنائهم من شرط المجموع ويمكنهم فقط نقل قيدهم إلى كليات أخرى بشرط استيفائهم للحد الأدنى المُعلن من مكتب التنسيق عام حصولهم على الشهادة الثانوية.