شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. فصل التيار الكهربائي عن عدد من المناطق بمركز نقادة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت هندسة كهرباء نقادة بمحافظة قنا انه نظرا لأعمال الصيانة سوف يتم فصل التيار الكهربائي عن مناطق حاجر طوخ وحاجر كوم بلال وحاجر الزوايده وكوم بلال وطوخ والدرهمات بمركز نقادة غدا الثلاثاء من الساعة 6 صباحا حتى الساعة 8 صباحا. وأوضحت أنه سيتم عودة التيار الكهربائي فور الانتهاء من أعمال الصيانة وذلك فى إطار تحسين الخدمة للمواطنين. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 101,009

تعافي 84,161

وفيات 5,648

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