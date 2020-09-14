شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس أمناء حدائق أكتوبر: إقامة أكبر ماراثون للدراجات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد المهندس نادر علام رئيس مجلس أمناء مدينة حدائق أكتوبر والمهندس محمود صالح عسكر رئيس لجنة الأمن المنطقة السابعة في «ابنى بيتك» بحدائق أكتوبر فى مدينة 6 اكتوبر بالجيزة ، كما قاما بزيارة الوحدات الصحية حيث كان في استقبالهما المهندس أسامة سلام مدير عام الكهرباء بجنوب القاهرة.

وأكد «علام » أنه جار التنسيق لإقامة ماراثون للدراجات والذى يعد أكبر حدث رياضى فى منطقة حدائق اكتوبر حول القرية الكونية بالتعاون مع لجنة الشباب فى مجلس الامناء بمناسبة احتفالات أعياد أكتوبر. وقرر رئيس مجلس الأمناء تزويد الوحدات الصحية بالمنطقه السابعة بمظلات انتظار جديدة خارج الوحدات للحماية من أشعة الشمس والأخطار، وكذلك توفير اجهزة «سونار» وتجهيزات إضافية للوحدات الصحية ستتم خلال الأيام القادمة.