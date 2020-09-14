شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس أمناء حدائق أكتوبر: إقامة أكبر ماراثون للدراجات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تفقد المهندس نادر علام رئيس مجلس أمناء مدينة حدائق أكتوبر والمهندس محمود صالح عسكر رئيس لجنة الأمن المنطقة السابعة في «ابنى بيتك» بحدائق أكتوبر فى مدينة 6 اكتوبر بالجيزة ، كما قاما بزيارة الوحدات الصحية حيث كان في استقبالهما المهندس أسامة سلام مدير عام الكهرباء بجنوب القاهرة.
وأكد «علام » أنه جار التنسيق لإقامة ماراثون للدراجات والذى يعد أكبر حدث رياضى فى منطقة حدائق اكتوبر حول القرية الكونية بالتعاون مع لجنة الشباب فى مجلس الامناء بمناسبة احتفالات أعياد أكتوبر. وقرر رئيس مجلس الأمناء تزويد الوحدات الصحية بالمنطقه السابعة بمظلات انتظار جديدة خارج الوحدات للحماية من أشعة الشمس والأخطار، وكذلك توفير اجهزة «سونار» وتجهيزات إضافية للوحدات الصحية ستتم خلال الأيام القادمة.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
101,009
-
تعافي
84,161
-
وفيات
5,648
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس مجلس أمناء حدائق أكتوبر: إقامة أكبر ماراثون للدراجات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.