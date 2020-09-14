شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الكوري يزور كلية الألسن بجامعة أسوان ويشيد بالحرم الجامعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اليوم الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان، سفير كوريا الجنوبية بمصر هونج جين ووك، والوفد المرافق له بالحرم الجامعي بمدينة أسوان الجديدة.

وقام الطرفان ببحث سبل التعاون المثمر بين جامعة أسوان والسفارة الكورية بالقاهرة وتاتي هذه الزيارة لقسم اللغة الكورية بكلية الألسن بجامعة أسوان كأول زيارة للسفير الكوري لجامعة أسوان في ظل جائحة فيروس كورونا.

وأكد الدكتور أحمد غلاب، على العلاقة القوية والمثمرة بين البلدين وذلك من خلال نشر اللغة الكورية بقسم اللغة الكورية بكلية الألسن جامعة أسوان والعمل على دعم العلاقات الثنائية بين جامعة أسوان والجامعات الكورية حيث يعد قسم اللغة الكورية بجامعة اسوان الأول على مستوي جامعات الصعيد.

وأشار رئيس الجامعة إلى أهمية اللقاء من حيث فتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات متعددة منها مجال التقنية وخاصة الكليات العلمية التي تولي اهتماما بهذا التخصص وعلي سبيل المثال منها كلية الهندسة وكلية هندسة الطاقة وكلية تكنولوجيا المصايد والاسماك.

وأوضح رئيس الجامعة إنه من خلال المحلق الثقافي الكوري سيتم الاستعانة بأعضاء هيئة تدريس كوريين ويجيدون اللغة العربية وذلك لتبادل الخبرات ودعم قسم اللغة الكورية بكلية الالسن.

وأضاف السفير الكوري أن الشركات الكورية التي تعمل داخل مصر وخارجها تسعي لإلحاق خريجي قسم اللغة الكورية بجامعة اسوان بسوق العمل الكوري وأن الشركات الكورية تسعين بالعمالة المصرية وما يقرب من حوالي 20 الف مصري حاليا في مختلف التخصصات.

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واكد السفير الكوري، انه سيتم الإعلان عن مسابقة سنوية يتم من خلالها اختيار المتميزين ومنحهم منح دراسية لطلاب جامعة أسوان بالجامعات الكورية.

السفير الكوري يزور كلية الألسن

السفير الكوري يزور كلية الألسن