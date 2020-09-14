شكرا لقرائتكم خبر عن هاني الناظر يقدم روشتة علاجية للوقاية من الموجة الثانية لـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور هاني الناظر الرئيس الأسبق للمركز القومي للبحوث، روشتة علاجية للوقاية من الموجة الثانية المحتملة لفيروس كورونا خلال الشتاء القادم، وذلك من خلال اتباع بعض العادات الغذائية السليمة التي تمد الجسم بجميع الفيتامينات والعناصر اللازمة لتقوية المناعة. وأضاف الناظر في تصريحات على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن تلك الروشتة العلاجية تتضمن التالي:

١- تناول معلقة صغيرة من عسل نحل صباحا وعلى مرضي السكر التأكد من ضبط مستواه.

٢- تناول معلقة صغيرة من زيت زيتون قبل وجبة الغذاء.

٣- تناول طبق السلاطة الخضراء الذي يضم الجزر والفلفل الألوان والجرجير والسلق والخيار والطماطم وعليهم عصير ليمون.

٤- تناول الاسماك مثل الماكريل والتونة والسردين والدراك والسلمون ٥- تناول كوب عصير برتقال يوميا ٦- تناول كوب لبن حليب يوميا ٧- تناول معلقة بذور الكتان مع كوب زبادي مساء يوميا ٨- وأخيرا الإكثار من شرب المياه.

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