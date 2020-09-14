شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يتوجه غدا الى أثينا لبحث التعاون الثنائى بين مصر واليونان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوجّه وزير الخارجية سامح شكري، غداً 15 الثلاثاء، إلى أثينا تلبيةً لدعوة رسمية من نظيره اليوناني لإتمام زيارة ثنائية لليونان، يلتقي خلالها بكل من رئيسة الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير الخارجية، وذلك لتناول سبل تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق بين الدولتيّن في شتى المجالات، فضلاً عن التباحُث حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك.

وصرح أحمد حافظ ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأنه من المقرر أيضاً مشاركة الوزير شكري خلال الزيارة في الدورة الـ24 لمؤتمر المائدة المستديرة التي تنظمها مجموعة "الإيكونوميست" والذي يتناول الأوضاع في أوروبا وشرق المتوسط.