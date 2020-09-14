شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة تتخذ الإجراءات القانونية حيال جنوح المركب السياحى بالبحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أنه جار التحقيق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال واقعة جنوح أحد المراكب السياحية بمنطقة الشعاب المرجانية بالقرب من محمية جزر البحر الأحمر الشمالية وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.

وكانت محميات البحر الأحمر قد تلقت إخطارا من الأجهزة المعنية بتعرض إحدى المراكب السياحية غير المصرية للجنوح بمنطقة شعاب مرجانية بجزيرة طوال شمال الغردقة بالبحر الأحمر حيث تم تشكيل لجنه فور الأخطار والتوجه إلى مكان الواقعة لمعاينة المركب.

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وأوضحت وزيرة البيئة، أنه تم تقييم الأضرار البيئية مبدئيا، كما أوصت اللجنة بتعويم المركب مع اتخاذ كافة الإجراءات التأمينية حيال حدوث أى تلوث بحرى ناتح عن خزانات الوقود وزيوت المحركات بمياه البحر على أن يعقب ذلك إجراء التقييم النهائى للأضرار البيئية لمكان جنوح المركب بعد عملية التعويم و سحب المركب.