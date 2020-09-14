الخليج 365: اتفاق مصر وأرمينيا على تقويض التدخلات الخارجية بالمنطقة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع، الصادر غدا الثلاثاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، الرئيس يستقبل وزير خارجية أرمينيا ويشيد بخصوصية العلاقة بين البلدين.. اتفاق مصر وأرمينيا على تقويض التدخلات الخارجية بالمنطقة.. السيسى يؤكد حرص مصر على تعزيز التعاون.. و«زوهراب» ينقل تحيات الرئيس الأرمينى واعتزازه بما تقدمه القاهرة لجالية بلاده.
واقرأ أيضا فى الخليج 365 غدا..
ـ الرئيس يستقبل وزير خارجية أرمينيا ويشيد بخصوصية العلاقة بين البلدين.. اتفاق مصر وأرمينيا على تقويض التدخلات الخارجية بالمنطقة.. السيسى يؤكد حرص مصر على تعزيز التعاون.. و«زوهراب» ينقل تحيات الرئيس الأرمينى واعتزازه بما تقدمه القاهرة لجالية بلاده
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