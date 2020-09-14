شكرا لقرائتكم خبر عن غادة والي: قوة وتأثير الرياضة تمكننا من إعادة البناء بشكل أفضل بعد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة غادة والى، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات، إيمانها بقوة تأثير الرياضة على الشباب والفتيات وقدرتها على إعادة بناء العالم بشكل أفضل بعد انتهاء جائحة كورونا، مشيرة إلى أن العالم يحتاج الرياضة من أجل محاربة الفساد والجريمة.

ونشرت غادة والي، صورتها مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، على حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، وعلقت قائلة: "أنا أؤمن بقوة الرياضة لجعل الشباب يتمتعون بالصحة والسعادة ، ومساعدة النساء والفتيات على النهوض ، وإيجاد الوظائف ، وتمكيننا من إعادة البناء بشكل أفضل بعد COVID. لتوجيه هذه القوة ، نحتاج إلى حماية الرياضة من الفساد والجريمة. فخورون بتوحيد الجهود مع الفيفا".



غادة والى ورئيس اتحاد الفيفا

وأطلقت الدكتورة غادة والى المدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات والسويسرى جيانى انفانتينو رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا)، شراكة من أجل التعاون لمحاربة الفساد فى كرة القدم، وقالت والى - فى كلمتها اليوم الاثنين، خلال الحفل الذي استضافه مقر الأمم المتحدة فى فيينا - "إن محاربة الفساد هو تحدى كبير يواجه الرياضة في العالم وكل جوانب حياتنا".. مطالبة بتكثيف الجهود الدولية للتصدي لهذه الأفة الخطيرة التي تهدد التنمية واستقرار المجتمع.

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وأضافت والي قائلة : "إن جائحة كورونا فرضت الكثير من التحديات على الرياضة الأوسع انتشارًا في العالم وهي كرة القدم"، مشيرة إلى أن دعم الرياضة في هذا التوقيت الهام هو أمر هام من جانب الأمم المتحدة وكافة المنظمات الدولية.

من جهته.. قال انفانتينو "إن التعاون مع الأمم المتحدة انطلق منذ عام 2016 وسيتطور بشكل واسع بعد تدشين هذه الشراكة".

وأشار رئيس "الفيفا" إلى أن كرة القدم هي صناعة ضخمة ويجب دعمها بكل الطرق الممكنة؛ لإنجاح كافة البطولات الدولية وخاصة كأس العالم.. مؤكدا أن الفساد الذي حدث في كرة القدم في فترات سابقة لن يتكرر مطلقًا مرة أخرى، وسوف يستمر إدارة المنظومة الكروية في العام بمنتهى الشفافية والنزاهة.