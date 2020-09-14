الغربية: طرح إقامة محطات لتقوية الهاتف المحمول على مباني المحافظة بالإيجار

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت محافظة الغربية، عن طرح إقامة محطات تقوية التليفون المحمول علي مباني المحافظة والوحدات التابعة لها للإيجار لمدة 3 سنوات في مزايدة علنية طبقا لأحكام القانون 182 لسنة 2018، وذلك يوم 22 سبتمبر الساعة الـ 12 ظهرا بقاعة المجلس المحلي للمحافظة بشارع المتحف. وأوضحت المحافظة أنه سيتم دفع رسم تأمين 500 جنيه وثمن كراسة الشروط 299 جنيها. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 101,009

تعافي 84,161

وفيات 5,648

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